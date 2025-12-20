Bravos de Margarita se convirtió en el primer equipo clasificado al Round Robin de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), a pesar de caer el jueves ante los Tiburones de La Guaira. El resultado, lejos de empañar el logro, terminó confirmando una campaña sólida y consistente que ya quedó inscrita en la historia de la franquicia insular.

La clasificación de Bravos se concretó gracias a la combinación de resultados de la jornada, específicamente tras la derrota de los Navegantes del Magallanes ante los Tigres de Aragua en Valencia.

Ese revés permitió que los dirigidos por Henry Blanco sellaran matemáticamente su boleto al todos contra todos, incluso sin necesidad de sumar una nueva victoria, explica Venevisión.

Un logro sin precedentes para la franquicia

El pase al Round Robin marca un hito para Bravos de Margarita, ya que es la primera vez que el equipo logra asegurar su clasificación de manera tan anticipada en una ronda regular. Además, la actual campaña podría convertirse en la mejor de su historia: apenas tres triunfos los separan de igualar su mayor cantidad de victorias en esta fase del campeonato.

Vale recordar que el triunfo del miércoles ante Tiburones ya había garantizado a Bravos, como mínimo, la Serie por el Comodín, dejándolos a un solo paso de asegurar presencia en enero. Aunque la derrota del jueves retrasó momentáneamente la celebración, los resultados externos terminaron favoreciendo al conjunto insular.

Panorama de la tabla de posiciones

En el resto de la clasificación, Cardenales de Lara se mantiene en el segundo lugar, a dos juegos del liderato. Detrás aparecen Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia, quienes ocupan, por ahora, los últimos puestos de clasificación directa al Round Robin.

Más abajo, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes protagonizan una cerrada lucha por los boletos restantes, con cada juego adquiriendo un peso decisivo en la recta final de la ronda regular. En contraste, Leones del Caracas se ubica en el último lugar de la tabla, enfrentando un panorama mucho más complejo en sus aspiraciones de avanzar.

Finalmente y, con su clasificación asegurada, Bravos de Margarita no solo celebra un logro histórico, sino que encara el cierre de la ronda regular con la oportunidad de seguir elevando sus registros y consolidarse como uno de los equipos más sólidos de la temporada.