Durante 2025, investigadores del Museo Americano de Historia Natural (AMNH), con sede en Nueva York, identificaron más de 70 nuevas especies que abarcan un amplio espectro del reino natural, desde dinosaurios y mamíferos hasta insectos, reptiles, arácnidos, invertebrados marinos y un mineral.

El anuncio fue realizado por la institución a través de un comunicado oficial, en el que destacó la “extraordinaria diversidad de formas de vida” que estos descubrimientos revelan, informa DW en Español.

Hallazgos que cruzan eras y continentes

Entre los descubrimientos más llamativos figuran dos especies de dinosaurios emplumados que habitaron la Tierra hace aproximadamente 125 millones de años, en lo que hoy es territorio chino.

Los científicos encontraron dos esqueletos adicionales en la cavidad abdominal de uno de estos fósiles, lo que les permitió identificar los restos de su última comida. Este hallazgo poco común aporta valiosa información sobre su comportamiento y dieta.

Latinoamérica, territorio de nuevas especies

Una parte significativa de los descubrimientos se produjo en América Latina. En México, los investigadores identificaron un nuevo género de anémona de mar en la costa atlántica.

El hallazgo de una zarigüeya ratón en los Andes peruanos y la documentación de un escorpión látigo de cola corta en la Amazonia venezolana ampliaron el registro de arácnidos conocidos en la región.

Fósiles y pequeños gigantes

Asimismo, los hallazgos incluyeron fósiles de cuatro especies de moscas de la savia conservadas en resina de un árbol en República Dominicana, así como el fósil de una nueva especie de abeja excavadora en Chile.

A esto se suman decenas de nuevas especies de abejas y otros insectos, fundamentales para comprender la biodiversidad actual y pasada.

Un mineral nunca antes descrito

Además de especies animales, los científicos identificaron un nuevo mineral denominado Lucasite-La, encontrado dentro de una roca volcánica en Rusia, lo que demuestra que la exploración científica continúa revelando novedades incluso en el mundo inorgánico.

Lo que aún falta por descubrir

“Las especies descubiertas continúan revelando nuevos conocimientos y recordándonos cuánto queda aún por aprender sobre la vida en nuestro planeta”, afirmó Cheryl Hayashi, vicepresidenta del AMNH.

Finalmente, los hallazgos refuerzan la importancia de la investigación científica y la conservación de ecosistemas aún poco explorados.