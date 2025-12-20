El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo con cerca de nueve millones de visitantes al año, reabrió este viernes todas sus instalaciones tras el anuncio oficial del fin de la huelga que afectó su funcionamiento durante la última semana.

La decisión fue confirmada tanto por los sindicatos como por la dirección del museo, luego de una votación interna del personal.

Las movilizaciones provocaron el cierre total del Louvre el lunes y una apertura parcial el miércoles y jueves. El martes, como es habitual, el recinto permaneció cerrado por su día de descanso semanal.

Según estimaciones internas, cada jornada de cierre supone una pérdida aproximada de 400.000 euros en ingresos, en un museo con capacidad máxima para recibir hasta 30.000 visitantes diarios, explica El Nacional.

Una tregua, no un acuerdo

El sindicalista Christian Galani, delegado del sindicato CGT y uno de los principales portavoces del personal, aclaró que lo aprobado por los trabajadores no constituye un acuerdo definitivo, sino una “tregua navideña”. El preaviso de huelga, explicó, continúa vigente.

“Si no cambia nada, vamos a parar de nuevo el 5 de enero de 2026”, advirtió Galani en declaraciones a la agencia EFE. El dirigente sindical, de origen franco-chileno, insistió en que las demandas del personal no han sido atendidas de fondo.

Reclamos laborales

El conflicto se centra en las condiciones laborales de los cerca de 2.200 empleados del Louvre, de los cuales más de la mitad desempeñan funciones de vigilancia y seguridad. Según Galani, una parte significativa del personal tiene condiciones inferiores a las de los funcionarios del Ministerio de Cultura francés.

El representante sindical detalló que su salario base es de 1.600 euros mensuales y cuestionó la propuesta del Ministerio de Cultura, que plantea una paga extraordinaria de 350 euros en lugar de aumentos salariales fijos, principal exigencia de los trabajadores.

Un museo bajo presión

Finalmente, la reapertura se produce en un contexto delicado para la institución. Desde octubre, el Louvre ha enfrentado una serie de reveses que han afectado su imagen, entre ellos el espectacular robo de ocho joyas de la Corona francesa, de valor patrimonial incalculable.

A estos hechos se suman el cierre de una parte del museo por la fragilidad de algunas vigas, la inundación de una sala que albergaba manuscritos egipcios y, más recientemente, la huelga del personal. Aunque el museo vuelve a recibir al público, la amenaza de nuevas protestas mantiene en vilo a una de las instituciones culturales más emblemáticas del mundo.