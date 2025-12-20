En un despliegue conjunto realizado en el sector Múcura I, municipio Ezequiel Zamora, comisiones de seguridad neutralizaron a Enrique Nieves, conocido bajo el alias de “Potro Loco”.

El sujeto era señalado como uno de los responsables del ataque ocurrido el pasado viernes, donde perdieron la vida cuatro efectivos policiales y militares.

El operativo contó con la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la PNB, la Policía de Aragua y el Cicpc.

Al momento del enfrentamiento, Nieves portaba una pistola Glock 9mm, presuntamente robada a uno de los oficiales asesinados durante la emboscada en el sector Turagua.

Nieves formaba parte del grupo delictivo «Mamá Osa». Las autoridades confirmaron que el despliegue continúa en la entidad para dar con el paradero del resto de los integrantes de la banda responsables de las muertes del Capitán Andrés Bisamón León, el efectivo A. Caraballo C., el Primer Oficial José Landaeta y el Inspector Ávila Enríquez.