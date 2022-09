Bogotá.- El Tribunal Superior de Bogotá condenó a prisión a Julián Bermeo, exfiscal de la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP), por haber recibido en 2019 sobornos para demorar la extradición a EE.UU. de Jesús Santrich, uno de los jefes de la antigua guerrilla de las FARC y que murió en Venezuela el año pasado.

«El acusado era un servidor público y recibió 40.000 dólares para retrasar un trámite que se surtía al interior de la JEP», dijo el magistrado Efraín Adolfo Bermúdez al explicar el sentido del fallo, en el que aclaró que no se pudo demostrar la culpabilidad del exfiscal en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias.

Bermúdez agregó: «Se concluye que el encausado tenía la competencia de ejecutar el acto contrario a sus deberes, esto es torpedear el trámite de la extradición de alias ‘Jesús Santrich’, a través del retraso a las órdenes impartidas por los magistrados o la demora en las disposiciones dictadas por la Policía Judicial».

Por esa razón, Bermeo fue condenado a prisión y la sentencia será definida el próximo 9 de septiembre.

En marzo de 2019 las autoridades colombianas detuvieron a Bermeo, que era fiscal de Apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, y a cuatro personas más cuando recibían 500.000 dólares para que incidieran en el expediente de Santrich.

Entre los otros cuatro detenidos también estaba el exsenador Luis Alberto Gil Castillo, quien fue condenado por vínculos con paramilitares con el fin de consolidar su proyecto político.

Luego de la detención de Bermeo en 2019, la JEP explicó en un breve comunicado que la UIA no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición y que, en consecuencia, no tenía nada que ver en el proceso de Santrich.

EL CASO SANTRICH

El 19 de mayo del año pasado, la «Segunda Marquetalia», nombre de una de las disidencias de las FARC, confirmó la muerte de Santrich en territorio venezolano.

«Informamos a Colombia y el mundo, con dolor en el corazón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo», expresó el grupo en un comunicado que fue publicado en una página web, cuya autenticidad no pudo ser confirmada.

La versión fue divulgada horas después de que el Gobierno colombiano asegurara que tenía «información de inteligencia» que señalaba que Santrich falleció en un enfrentamiento en Venezuela y que medios locales revelaran que habría muerto en un combate con la Guardia venezolana.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó en mayo de 2021 la extradición a Estados Unidos de Santrich «porque, entre otras razones, las conductas de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes que le son imputadas en el extranjero carecen de connotación política».

A pesar de haber asumido un escaño en la Cámara de Representantes por el partido surgido de la desmovilización de las FARC, el 29 de junio de 2019 Santrich se escabulló de sus escoltas y su rastro se perdió hasta que dos meses después apareció en un video con Iván Márquez, quien fue jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno, anunciando que abandonaban el acuerdo de paz para volver a la clandestinidad.

EFE