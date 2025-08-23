La mañana de este jueves 21 de este mes en curso se registró un incidente grave en el sector Santa Rosalía, vía Caicara del Orinoco, estado Bolívar, donde un conductor de motocicleta bajo la influencia del alcohol perdió el control, lo que provocó una caída violenta seguida por el incendio del vehículo.

Las autoridades locales informaron que el hombre derrapó debido al exceso de velocidad y su estado de embriaguez, ocasionando que la moto rompiera el tanque de gasolina.

El combustible derramado rápidamente se inflamó, consumiendo gran parte del vehículo y causándole al conductor quemaduras de tercer grado en diferentes partes del cuerpo.

El lesionado fue atendido inicialmente por vecinos y posteriormente trasladado en ambulancia al ambulatorio de Caicara del Orinoco, donde es atendido por el personal médico, sin embargo murió posteriormente.

Este accidente se suma a la serie de siniestros viales asociados a la conducción irresponsable y al consumo de alcohol en la región, una problemática recurrente que pone en riesgo la vida de los conductores y peatones.

Autoridades de tránsito y seguridad reiteran la importancia de manejar con responsabilidad y evitar conducir bajo efectos de sustancias que afecten la capacidad de reacción y juicio.