Sujeto somete a una mujer con un arma de fuego y procede a abusar sexualmente de su víctima, el suceso ocurrió en sector Casa de Tejas, municipio Tomás Lander de Ocumare del Tuy, estado Miranda.

Cuerpos policiales y vecinos se desplegaron en toda la comunidad para atrapar al delincuente, funcionarios de la Policía Nacional y municipal, localizaron al supuesto agresor y muere tras resistirse a ser arrestado.

Según reportes oficiales, el individuo intimidó a la mujer, la agredió físicamente y cometió abuso sexual. Gracias a la valentía de la víctima, quien logró pedir ayuda, los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades.

El agresor, obligado por la presión comunitaria, liberó a la mujer y huyó hacia la vegetación cercana al río Tuy. Inmediatamente, las unidades policiales activaron un amplio dispositivo de búsqueda en la zona, logrando ubicarlo en el sector La Acequia.

Al verse cercado por los efectivos, el sospechoso reaccionó abriendo fuego contra los policías, quienes respondieron en defensa propia. Producto de este intercambio, el presunto agresor resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital General de los Valles del Tuy, donde falleció poco después de su ingreso.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentó en el lugar para levantar evidencias, incautando una pistola y varios casquillos percutidos.