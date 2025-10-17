Un accidente de tránsito que involucró una motocicleta y un vehículo particular dejó a dos jóvenes gravemente heridos en la avenida Colón, en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco.

El hecho ocurrió a las 10 de la noche del jueves 16, cuando el conductor del automóvil quien supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, embistió a los dos ocupantes de la moto en las cercanías de la planta de gas de Grimaldi.

Los afectados, Yuriel Lizardi, de 33 años, y Gabriela Villalba, de 28, sufrieron politraumatismos generalizados y escoriaciones en varias partes del cuerpo.

Tras el accidente, funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito y personal de la Red primaria de información brindaron atención inicial, mientras que paramédicos del ven-911 los trasladaron en ambulancia a la clínica Orinoco para recibir tratamiento especializado.

El suceso generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia y las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades y evitar futuros incidentes similares en la zona, destinada a la alta circulación vehicular y peatonal.