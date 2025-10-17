Candidatas de 77 países competirán este sábado en Bangkok por la corona de Miss Grand International (MGI), popular concurso de belleza femenino creado en 2013 bajo el lema de «Alto a la guerra y a la violencia».

Las competidoras aterrizaron a finales de septiembre en la capital tailandesa para las actividades preliminares que se extendieron hasta el pasado miércoles, cuando tuvo lugar una gala en la que cada una desfiló por separado en traje de baño y con vestido de gala.

Al finalizar la presentación, la representante de Venezuela fue consultada sobre el eslogan del certamen, indicando que cree que los conflictos pueden resolverse si se abordan desde el principio y con rapidez.

«Cuando tú le enseñas a los jóvenes educación, valores, empatía y amor van a construir una generación que nunca va a elegir la violencia sobre la paz», sostuvo.

Por su parte, la contendiente española, Aitana Jiménez, dijo que esta plataforma permite a la ganadora «contribuir un poco al mundo» al convertirse en una portavoz de la paz y esparcir «miguitas de esperanza».

«La belleza no puede cambiar el mundo, pero puede contribuir a ello», aseguró la canaria, estudiante de Psicología, que defiende la importancia de «forjar una mente fuerte» entre los jóvenes para defender causas como la no violencia.

La delegada de México, Monserrat Villalva, habló de su deseo de convertirse en un ejemplo para jóvenes que, como ella, creen que un mundo sin guerras es posible.

«La solución a la guerra es la empatía. Cuando noté que este certamen se basaba en el no a la guerra y que busquemos realmente la paz, dije, ese es el certamen en el que quiero estar», relató.

La ganadora recibirá la corona de manos de la filipina Christine Juliane Opiaza.