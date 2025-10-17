Dos hechos violentos acontecieron en sitios diferentes de los estados Carabobo y Aragua, en los cuales mueren dos uniformados de la Policía Nacional Bolivariana que obligaron a los cuerpos policiales a desplegarse para buscar a los criminales.

Por un lado, un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado en horas de la noche en el barrio Santa Teresa, parroquia Miguel Peña, Valencia, el infortunado fue atacado a tiros por dos sujetos en motocicleta mientras conversaba con una muchacha en el sector Periférico La Candelaria.

Además, en las primeras horas del jueves, el oficial Leonel Alejandro Ruiz Otalvora, de 24 años, adscrito a la Policía Bolivariana de Aragua, falleció tras ser atacado con armas largas durante un recorrido de patrullaje en Las Casitas, sector Los Angelinos, parroquia San Mateo, municipio Bolívar, estado Aragua.

A pesar del ataque contra varios funcionarios, sólo Ruiz resultó herido de gravedad, falleciendo en el lugar, mientras que el resto de sus compañeros salieron ilesos.

Ambos casos están siendo investigados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en coordinación con policías municipales y estatales, quienes buscan esclarecer los móviles y dar con los responsables de estos crímenes que han alarmado a la población.

Los nombres y antecedentes de la víctima en Carabobo no han sido revelados, mientras que en Aragua se espera que las pesquisas avancen rápidamente.

El legado de estos hechos de violencia vuelve a poner en alerta a las autoridades y comunidades locales frente a la inseguridad que afecta a ambas regiones.