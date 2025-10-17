Los retratos de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, a quienes el papa León XIV proclamará santos este domingo, cuelgan ya en la Basílica de San Pedro.

El arzobispo de Caracas, el cardenal Raúl Biord, y la postuladora de la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, Silvia Correale, entre otros, participaron en la jornada «Testigos de la paz para un proceso de paz, el nuevo reto de los santos en Venezuela», donde abordan el papel de los próximos santos.

«Nunca vi una devoción igual»

Correale explicó que en sus largos años de trabajo nunca vio una devoción igual y asegura que es importante «para todo el pueblo venezolano».

La italo-argentina, encargada también de llevar la causa de la que será la primera santa venezolana, la madre Carmen Rendiles, destaca la importancia de que Venezuela tenga sus primeros santos, ya que para los católicos «es verdaderamente una meta muy deseada» y «sobre todo por la figura de José Gregorio que era ya venerable desde 1986».

Preguntas sobre la canonización

Correale desvela que incluso el ahora secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que estuvo durante cuatro años como nuncio en Venezuela, «decía que cada vez que lo invitaban a alguna celebración litúrgica o algún acto, o a visitar una parroquia, lo que sea donde él iba, después que lo saludaban, le pedían la bendición y le preguntaban cuándo la Iglesia iba a canonizar a José Gregorio».

A pesar de varios retrasos, finalmente, añadió, «el Señor ha querido este tiempo para que José Gregorio finalmente sea santo, aunque el pueblo de Dios ya lo consideraba, porque para cualquier persona venezolana ya era santo».

«Nos llamó mucho la atención cuando preparamos la ‘positio’ sobre la dispensa del milagro (ya que no ha sido necesario un milagro para su canonización) lo impresionante que era la devoción popular. Yo nunca había visto una cosa igual», dijo esta abogada con años de experiencia en la postulación de las causas de canonización.

A su vez, explicó que la gran devoción por él, existía ya en vida, puesto que «era un hombre de una gran fe, pero también era una eminencia científica. Lo que hacía, atender gratis a los pobres que iban a su consulta, dejaba a todos consternados. Pensemos, que el más importante médico de un país que se pone a atender a los pobres gratis…».

JGH: murió como vivió en un acto de caridad

Y murió, añade, atropellado mientras cruzaba la calle «porque iba a comprar remedios a una persona pobre. Murió como vivió: en un acto de caridad».

Por ello, explica, «en una ciudad de Caracas de inicio del siglo estaban todos convencidos de la santidad de José Gregorio ya en vida. Tanto que cuando fallece José Gregorio toda la ciudad se vuelca al funeral. Y cuando sacan la caja funeral para ponerlo en la carroza y llevarlo al cementerio, la gente se abalanza al grito de ‘José Gregorio es de todos’ y se pasaron el féretro de hombro en hombro».

«Yo siempre digo que en Venezuela, cuando nace un niño, una niña, en la familia le enseñan a hablar y le enseñan la devoción a José Gregorio», asegura.

Judíos y musulmanes siente gran devoción por él

Destaca que también venezolanos judíos o musulmanes sienten una gran devoción por José Gregorio y que entre los documentos para el proceso de canonización llegó «la gracia a un musulmán» y que los gastos para sepultar los restos bajo el altar de la iglesia de la Candelaria los pagó un judío, practicante.

«Esto para demostrar que la devoción a José Gregorio es una cosa nacional, es una causa nacional, de todo el pueblo venezolano», concluye.

Madre Carmen Rendiles

Sobre la Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, afirma que trabajó mucho por la causa de José Gregorio y «ahora van juntos y «es muy bonito ver que la santidad es para todos: laicos, consagrados, mujeres y varones de inicios del siglo o de finales del siglo».

«Fue una mujer muy sencilla, muy cercana, muy humilde, de muchísima fe, que dejaba mucha paz en el corazón de todas las personas que trataban con ella» y añade Correale que será muy importante su canonización para «todas las mujeres de Venezuela».