Denuncias por parte de factores políticos de la oposición y habitantes de Upata, se han hecho desde hace un año, sobre la construcción que existe entre las calles Ayacucho con Sucre, misma que fue paralizada en el gobierno del exalcalde José Gregorio “Gollo” Martínez, por violar los espacios de la ciudad e irrespetar la distancia que exige la ley para el desarrollo de la localidad.

Manuel Pérez, usuario quien conoce de leyes y ordenanzas comentó que la construcción en el sitio antes nombrado, está violando las normas de convivencia ciudadana establecidas en las leyes locales y nacionales, “allí se evidencia el irrespeto a los pasos peatonales, además, no cuenta con estacionamiento, se pudo conocer que la gestión actual otorgó el permiso, afectando de esta forma el municipio Piar”.

Para el declarante y habitantes, los dueños de dicha obra están violentando las leyes, porque no hay áreas para peatones, sin estacionamiento, el trabajo de la Dirección de Catastro, “al parecer no se está haciendo, porque ese órgano esta en el deber de supervisar la construcción y allí observar lo que muchas personas han denunciado, no se justifica que las personas tengan que caminar por las calles, porque es mínimo el espacio donde caminar”, dijo Mari Carmen Salazar.

Paralizar obra

El exalcalde “Gollo”, no permitió que dicha obra continuará porque incumplían con variables urbanas que afectaban a la ciudadanía, no se trata evitar el progreso económico de Upata, sino de hacer cumplir las leyes y no burlarse de las mismas.