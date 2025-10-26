El contacto piel con piel entre madre e hijo inmediatamente después del parto se consolida como una de las prácticas más beneficiosas para la salud del recién nacido.

Según una actualización científica publicada por la revista Cochrane, esta sencilla acción —colocar al bebé desnudo sobre el pecho descubierto de su madre durante al menos una hora— es “el mejor comienzo que un bebé puede tener en la vida”.

La revisión, que reúne 69 ensayos con más de 7.000 parejas madre-hijo, muestra que este contacto mejora la adaptación del bebé al entorno, estabiliza su temperatura corporal y niveles de azúcar en sangre, reduce el llanto y favorece la respiración y la frecuencia cardíaca.

Mejora la lactancia y la conexión emocional

Los datos son contundentes: cerca del 75% de los bebés que tuvieron contacto piel con piel temprano fueron amamantados exclusivamente por sus madres al mes de vida, frente al 55% de los que no lo experimentaron.

Además, esta práctica fortalece el vínculo emocional y reduce el estrés tanto del bebé como de la madre.

En países en desarrollo, como India, investigaciones han demostrado que el contacto piel con piel puede incluso marcar la diferencia entre la vida y la muerte en bebés con bajo peso al nacer.

Hacia una norma de atención sanitaria mundial

Asimismo, los autores de la revisión sostienen que las pruebas suficientes demandan que el contacto piel con piel inmediato después del nacimiento sea la norma de atención sanitaria global.

Separar al recién nacido de su madre sin causa médica justificada, subrayan, “ya no es ético”.

Elizabeth Moore, investigadora de la Universidad de Vanderbilt, recuerda que durante años los bebés eran apartados de sus madres para procedimientos rutinarios. Sin embargo, hoy la ciencia es clara: negar ese primer contacto priva al bebé de un beneficio vital.

Aunque la evidencia sobre los efectos en la salud materna aún es limitada, los expertos coinciden en que este gesto sencillo proporciona un impacto positivo profundo y duradero en el bienestar del recién nacido.