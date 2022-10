Ciudad Guayana.-En la avenida Paseo Caroní es habitual ver los cúmulos de basura y zamuros que adornan parte de la avenida y la acera de este lugar.

Malos olores y contaminación es el escenario que viven los guayaneses, debido al falta de plan de recolección de desechos sólidos que persiste en la ciudad.

«Es triste ver que para estas fechas próximas decembrinas, que mi ciudad esté tan sucia. Yo vivo cerca, y uso este espacio para caminar todas las mañanas con mi esposo, pero a veces los olores no se toleran», indicó Carmen Silva, habitante de Curagua.

Asimismo, explicó que el aseo público no pasa constantemente por la zona y muchas veces ella misma tiene que acumular la basura en su hogar, «aunque sé que no es la mejor solución porque yo misma estoy proliferando enfermedades, me cuesta botar la basura en las avenidas».

Riesgos

Aunque el tema de la basura es un problema de vieja data, para la mayoría de los ciudadanos no deja de perjudicarlos ni preocuparles.

Además, de ser una alerta directa para el medio ambiente, es nocivo para la salud de los habitantes que viven en los sectores aledaños.

Alergias por quema de basura, enfermedades de la piel, problemas respiratorios, son las principales enfermedades que comenta Silva, a la que se encuentran expuestos por la problemática.

«Yo espero que los encargados de la recolección de basura hagan frente al problema, se ha esperado demasiado y no hemos tenido soluciones, queremos una ciudad, linda, limpia y que nos represente», finalizó Silva.