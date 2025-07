Con el propósito de abrir espacios para fomentar el cuidado de la salud mental, especialistas, docentes, estudiantes y familias participaron en el conversatorio “Hablemos de Salud Mental en Adolescentes y Hagamos Prevención”, organizado por el Centro de Atención y Desarrollo Humano (CADH) de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana (UCAB Guayana).

El encuentro sirvió como espacio para reflexionar sobre los desafíos emocionales que enfrentan los jóvenes hoy en día, y ofrecer herramientas prácticas que fortalezcan el acompañamiento familiar y educativo.

Aura Balbi, profesora y psicóloga del CADH, abordó el estado de salud mental de los jóvenes de la UCAB Guayana, con base en una encuesta realizada a estudiantes de esta casa de estudios.

De acuerdo con los resultados en cuanto a síntomas psicosomáticos, 38% de los encuestados reportó no sentirse en buena condición de salud; 44% mencionó que necesita un estimulante para realizar actividades, 62% se ha sentido agotado y sin fuerzas, 46 % ha sentido opresión en la cabeza o sensación de que le iba a estallar, 41% dijo sentirse enfermo, 49% mencionó haber sentido dolores de cabeza y 36% manifestó haber sentido oleadas de calor o escalofríos.

Sobre la Ansiedad, Balbi detalló que 49% considera que las preocupaciones afectan su sueño, a 44% se le dificulta dormir toda la noche, 57% ha sentido “los nervios a flor de piel” y malhumorado o irritado, 64% expresó sentirse agobiado y en tensión, 29% se ha asustado o sentido pánico sin un motivo, 62% dijo que ha sentido que se le viene todo encima y 48% se ha sentido nervioso y a punto de explotar.

Los resultados también mostraron cómo estos factores conllevan a una disfunción social de la actividad diaria. 22% de los estudiantes encuestados indicaron que se les ha dificultado mantenerse ocupado y activo, 36% le toma más tiempo hacer las cosas, 33% percibe que no está haciendo bien las cosas, 47% no está satisfecho con cómo está haciendo las actividades, 33% no siente que esté cumpliendo un papel importante en la vida, 26% no se ha sentido capaz de tomar decisiones y 38% no se ha sentido capaz de disfrutar las actividades cotidianas de la vida.