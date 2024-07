La situación en Upata, estado Bolívar, ha estado tensa desde la noche del pasado domingo 28 del mes en curso, donde participantes del partido opositor y habitantes, han tomado la Plaza Bolívar (frente a la Alcaldía de Piar), avenidas, calles del casco central y otros espacios, para protestar pacíficamente, la razón, es no reconocen los resultados de los votos que arrojó el CNE, dando como ganador reelecto el Presidente Nicolás Maduro Moros.

La molestia de los habitantes de la localidad se extiende ante la sospecha de fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo, los manifestantes decidieron salir calles y avenidas del municipio Piar, entonando el Himno Nacional de Venezuela, portando sus Banderas, algunos con franelas blancas llamando a la paz y a su vez, el conteo verdadero de los votos.

A pesar de que en las afueras de la municipalidad hay un fuerte anillo de seguridad la noche del domingo y lunes, los ánimos de las personas se fueron subiendo más, donde la ciudadanía gritaba “Libertad” otros “fraude”, siendo respondidos con bombas lacrimógenas la noche de este lunes.

Julia Gil, quien se encontraba en la manifestación ayer lunes, manifestó que no acepta los resultados de las elecciones realizadas el pasado domingo, dados por el Presidente del CNE, Elvis Amoroso, “seguiremos en la calle en pie de lucha, queremos una Venezuela libre y en paz”.

Motorizados y cacerolazos

En estos dos días, un grupo de motorizados se han sumado a la protesta y toma de calles en Upata, quienes recorren varias comunidades y avenidas con sus banderas de Venezuela en alto, clamando libertad y denunciando un posible fraude en los votos contados o actas que aún no han sido sumadas, además, otros simpatizantes, quemaron valla política con rostros de Chávez y Maduro, quema de cauchos en la avenida Valmore Rodríguez, sumándose a los cacerolazos por parte de familias de muchos sectores.

Para todas aquellas personas opositoras o aquellos que no están con el gobierno actual, indicaron su molestia, por los resultados dados del CNE, los cuales, según ellos, no son, por tanto, seguirán tomando las calles del municipio con tomas y marcha solicitando al CNE, el conteo de otras actas que aún no han sido escrutadas.