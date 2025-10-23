El directorio del Instituto Nacional de Deportes (IND) acordó el reconocimiento de varias asociaciones deportivas en el país, la convocatoria de todas las disciplinas reconocidas por el Estado venezolano para los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles de 2026 y la organización de los Juegos Bolivarianos de la Juventud de 2026.

La reunión estuvo liderada por el presidente del IND y ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo; la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto; el presidente del Comité Paralímpico Venezolano (COPAVEN), Juan José Rujano; el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amarante; y el director de Alto Rendimiento de Mindeporte, Francisco Suárez.

«En el directorio del Instituto Nacional de Deportes hemos acordado darle el reconocimiento a algunas asociaciones de diferentes deportes. Felicitamos a cada uno de nuestros compañeros dirigentes que están haciendo todo su esfuerzo para organizar sus respectivos deportes», destacó Soto en declaraciones ofrecidas posterior a la reunión realizada en la sede del IND, en Caracas.

Nacionales Juveniles

Soto agregó que convocaron a todas las disciplinas deportivas reconocidas por el Estado venezolano para que formen parten de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles de 2026 que se llevarán a cabo en las ciudades de Caracas, Miranda y La Guaira.

«Los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles del año 2026 se estarán celebrando en Caracas, La Guaira y Miranda y contará con la convocatoria de todos los deportes, que a su vez pasarán a un proceso de evaluación, pero inicialmente todos los deportes que son reconocidos en el Estado venezolano estarán convocados para esta gran cita juvenil», explicó la máxima autoridad del olimpismo nacional.

Finalmente, la también presidenta de la Federación Venezolana de Softbol añadió que el directorio se encuentra comprometido con la organización y el desarrollo de los segundos Juegos Bolivarianos de la Juventud de Caracas 2026.