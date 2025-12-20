Tras un año de uno de los descarrilamiento, un tren de la empresa Ferrominera Orinoco, se salió de la vía nuevamente este sábado con cientos de vagones cargados de mineral de hierro, destruyendo varios kilómetros de infraestructura férrea.

El tren de carga pesada número 1073 descendía del Cerro San Isidro, Ciudad Piar, municipio Bolivariano Angostura, rumbo a Puerto Ordaz cuando descarriló en horas de la mañana.

El operador del convoy minero resultó con heridas y fue trasladado a un hospital cercano. Fuentes preliminares atribuyen, aparentemente, el siniestro a defectos en la vía férrea por falta de mantenimiento, con fallas específicas en durmientes y balasto que provocaron el vuelco de los vagones.

Los bogies y ruedas ferroviarias se desprendieron del impacto, dispersándose en distintas direcciones mientras las góndolas se desmantelaban.

El 8 de diciembre de 2024 ocurrió el descarrilamiento anterior del tren 1035, entre los kilómetros 11 y 13 de Ciudad Piar, con más de 100 vagones transportando 9.000 toneladas de mineral.

Aquel incidente, también por vías deterioradas, locomotoras de 20-30 años con fallos en frenos y sobrecarga, dañó 670 metros de rieles y 29 vagones, generando pérdidas millonarias a la empresa. El operador evitó lo peor ingresando a una vía de escape.

Esta vez, los daños parecen de mayor magnitud. Ferrominera Orinoco no ha emitido información oficial sobre el nuevo accidente.