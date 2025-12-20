El comercio bilateral entre Estados Unidos y Venezuela totalizó 5.275 millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, lo que representa una caída de 28% en comparación con el mismo período de 2024, según cifras de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés).

Los datos fueron divulgados con un retraso mayor al habitual —de dos meses— debido a la paralización del gobierno estadounidense tras la negativa del Congreso a ampliar el aumento del gasto federal durante la administración de Donald Trump, explica Banca y Negocios.

Impacto de licencias y aranceles

Las cifras reflejan con claridad los efectos del vencimiento de la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela, ocurrido en mayo, así como su posterior renovación con nuevas condiciones a finales de julio.

A ello se sumó la entrada en vigencia, en agosto, de aranceles a las exportaciones venezolanas no petroleras hacia Estados Unidos.

Entre enero y septiembre, las exportaciones venezolanas al mercado estadounidense alcanzaron los 2.811 millones de dólares, una disminución de 34% interanual. Por su parte, las importaciones desde EEUU cayeron 20%, hasta ubicarse en 2.464 millones de dólares.

Tercer trimestre en rojo

Las mayores contracciones se registraron en el tercer trimestre del año. Por ese lapso, las exportaciones se desplomaron 84,1% y las importaciones retrocedieron 48% frente al mismo período de 2024, según Banca y Negocios.

En julio, las ventas venezolanas hacia Estados Unidos sumaron apenas 30 millones de dólares, el nivel mensual más bajo desde diciembre de 2022. En tanto, septiembre cerró con importaciones por 155 millones de dólares, el tercer registro más bajo desde julio de 2023.

Petróleo con fuertes vaivenes

Asimismo, el crudo continuó siendo el principal producto de exportación venezolana hacia Estados Unidos. Entre enero y septiembre, las ventas petroleras totalizaron 2.412 millones de dólares, equivalentes a 86% del total exportado, pero con una caída de 40% interanual.

La BEA atribuye este descenso a la casi paralización de los envíos entre mayo y agosto, tras la no renovación inicial de la licencia de Chevron, así como a la baja en los precios del crudo.

Esta situación marcó la primera contracción interanual desde 2023, cuando se flexibilizaron las sanciones petroleras.

Repunte selectivo no petrolero

Aunque las exportaciones no petroleras siguen representando una porción menor del total, algunos rubros mostraron avances. Los crustáceos y mariscos lideraron con 41 millones de dólares, pese a una caída de 13%.

En contraste, las exportaciones de café crecieron 229%, hasta 23 millones de dólares, mientras que el cacao reapareció con fuerza al sumar 19 millones, su mejor registro en al menos 16 años.

El metanol, por su parte, alcanzó 30 millones de dólares, un descenso de 4% y su nivel más bajo para este período en cuatro años.

Importaciones condicionadas por energía y alimentos

Finalmente, las importaciones venezolanas desde Estados Unidos estuvieron marcadas por la reducción en la compra de nafta para la industria petrolera, que cayó 32% hasta 983 millones de dólares, en parte por el cambio de proveedor durante el tercer trimestre.

En alimentos, el maíz bajó 37%, hasta 78 millones de dólares, el menor monto desde 2020, mientras que el trigo se disparó 132%, alcanzando 116 millones, su cifra más alta desde 2014.

También destacaron el aumento en la importación de automóviles (43%) y la caída en la compra de teléfonos celulares, que retrocedió 26%, al nivel más bajo desde 2020.