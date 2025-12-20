El Ejecutivo nacional inició la siembra de arroz en cuatro mil hectáreas de terreno ubicadas en el estado Guárico, como parte del Plan Comunal del Arroz 2025-2026, una iniciativa orientada a fortalecer la producción nacional y el abastecimiento directo a las comunidades del país.

El anuncio fue realizado por el presidente Nicolás Maduro, quien indicó que este plan forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno para consolidar la soberanía alimentaria y promover la participación organizada de los productores locales en el desarrollo agrícola, explica Banca y Negocios.

Producción y distribución comunal

El ministro Ángel Prado explicó que procesarán integralmente el arroz cosechado en la entidad llanera. Detalló que industrializarán y empaquetarán la producción en el propio estado Guárico, con el fin de distribuirla de forma directa en las comunas de Caracas, Barquisimeto, Barcelona y Valencia.

Según Prado, el objetivo es garantizar una cadena de distribución sin intermediarios, “del campo a la comunidad”, con el fin de facilitar el acceso al rubro y reducir los costos asociados a su comercialización.

Participación de pequeños productores

Por su parte, el gobernador del estado Guárico, Donald Donaire, informó que 220 pequeños productores de la región ejecutan la siembra, lo que representa un promedio de un productor por cada 20 hectáreas sembradas.

Donaire destacó que este esquema busca fortalecer el trabajo agrícola local, generar empleo y promover la organización productiva en el campo.

Además, señaló que la estimación de rendimiento del proyecto es de aproximadamente 17 millones de kilos de arroz, lo que representaría un aporte significativo al consumo nacional.

Impacto en la seguridad alimentaria

Finalmente, las autoridades indicaron que el Plan Comunal del Arroz 2025-2026 apunta no solo a incrementar la producción, sino también a consolidar modelos de gestión comunal que permitan una distribución más equitativa de los alimentos.