Gran parte de la población del municipio Piar, se encuentran indignados porque desde hace más de un año están solicitando a las autoridades correspondientes, que les devuelvan sus cilindros de gas doméstico que fueron llevados para ser llenados, pero, aún no son devueltos, situación que ha sido incómoda para las familias de la localidad, quienes deben cocinar en fogón con leña, en otros casos, algunas personas se vieron en la obligación de comprar cocinas eléctricas.

Ana Girón, quien reside en la comunidad La Floresta, expresó que lleva un año y siete meses sin recibir sus bombonas de gas, “los líderes no dan respuestas de nuestras bombonas, la alcaldesa se comprometió con todo el municipio Piar, de que devolvería los cilindros, aún no lo ha hecho, sólo un grupo pequeño recibieron sus bombonas, en el sector realizaron el llenado y no pude incluirme en esa lista por no contar con mis bombonas”.

Otros afectados, como Fabiola González, resaltó, que los entes locales no han garantizado una solución ante el caos que vive la población por la falta de cilindros, “no toman en serio lo que hemos solicitado más de mil familias, hasta cuando seguiremos llamando a la radio solicitando los productos, al parecer este caso quedó sin efecto, se robaron las bombonas y ningún funcionario pagó por eso, sólo las familias que somos afectadas”.

Reclamo

De esta manera, los afectados reclamaron que ya es tiempo dar respuestas, además, alegan que comprar otro cilindro les sale muy alto, pues, deben pagar en divisas, mientras que las autoridades alegan que se devolverán, pero la pregunta de los habitantes es ¿Cuándo van a devolver sus bombonas?