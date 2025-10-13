La Gobernación del estado Guárico y el Ministerio de Ciencia y Tecnología establecieron una alianza estratégica para crear un Banco de Semillas, a propósito de la venidera temporada de lluvias en el país.

Para impulsar esta iniciativa, el gobernador de la entidad, Donald Donaire gestionó en el Centro de Biotecnología Agrícola Dr. Humberto Fernández Morán, ubicado en Caracas, el aumento de las capacidades agrícolas de la región.

El proyecto tiene como objetivo principal el rescate y la conservación de semillas, así como de la biodiversidad agroproductiva del país, para hacer frente a la erosión genética generada por modelos agrícolas foráneos.

Donaire resaltó que este Banco de Semillas asegurará a los productores material genético de calidad y adaptado a las condiciones locales, un factor clave para garantizar el abastecimiento alimentario regional y nacional, reseñó el canal estadal Venezolana de Television (VTV).