En una vivienda del barrio Carlos Meisel en Barranquilla, Colombia, se registró un hecho violento que terminó con la vida de Luis Fernando Peralta Garizado, un joven cobradiario de 25 años, y dejó en estado crítico a Alexandra del Carmen Agámez Pérez, de 24 años y nacionalidad venezolana.

El pasado día, el presunto agresor Anderson Cordero, expareja de Alexandra, irrumpió en la residencia hallándolos desnudos. La indignación del agresor derivó en un ataque con un cuchillo que terminó con la muerte de Luis Fernando por más de seis puñaladas, principalmente en el cuello.

Alexandra recibió cuatro heridas profundas, dos en el cuello, una en el tórax y otra en el brazo izquierdo que le causaron una severa pérdida de sangre, situación que la mantiene entre la vida y la muerte.

Los familiares de la mujer señalaron que ella y Cordero mantenían conflictos después de terminar su relación, de la cual nacieron dos hijos.

Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero de Anderson Cordero, considerado el principal sospechoso del doble hecho.

Este trágico episodio resalta la violencia de género y los celos como factores críticos en situaciones de riesgo que afectan a muchas familias, dejando impactos irreparables en la comunidad.