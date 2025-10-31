En un lamentable incidente ocurrido pasadas las doce del mediodía de este jueves en el sector El Diablito, vía Llano Alto, municipio Alberto Arvelo Torrealba, parroquia Sabaneta, Estado Barinas, un camión tipo Ford 350, placa A63A07T, volcó dejando como saldo a 25 docentes heridos.

El vehículo, conducido por Wilmer Mejías, de 39 años, transportaba a un grupo de educadores que se dirigían desde Sabaneta hacia el sector Quebrada Negra para participar en actividades recreativas y juegos intercursos.

Según reportes de Protección Civil local, Mejías perdió el control del camión que transportaba a los docentes «de cola», provocando el volcamiento en una curva de esta vía accidentada.

Rápidamente, compañeros y transeúntes alertaron a los organismos de emergencia, que acudieron al rápido auxilio de los lesionados, trasladándolos al ambulatorio más cercano donde reciben atención médica por contusiones, golpes y posibles fracturas.

Las autoridades de tránsito y Protección Civil anuncian investigaciones para determinar las causas puntuales del accidente, entre las que se incluyen condiciones en la vía y posibles desperfectos mecánicos del camión.

Los heridos de gravedad fueron trasladados al hospital más cercano de esta zona donde recibieron atención médica.