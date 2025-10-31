Joel Antonio Colina, un hombre de 40 años vinculado a graves delitos, fue abatido en un operativo policial en un caserío de Ocumare del Tuy, estado Miranda, tras resistirse a una intervención.

Colina era conocido por ser el encargado de imponer un «cobro diario» de 100 dólares a los comerciantes del Mercado Mayorista de Coche, bajo amenaza de daño a personas y carga.

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detallaron que Colina operaba bajo órdenes directas de las organizaciones criminales comandadas por Yender La Vega y Dimas La Guaira, dos de los grupos más peligrosos de la región. Además, tenía registro pendiente por homicidio intencional.

El enfrentamiento ocurrió cuando agentes policiales lo sorprendieron en su escondite. Al verse acorralado, Colina abrió fuego, lo que desató un intercambio de disparos que terminó con su muerte.

El caso fue remitido al Ministerio Público para continuar con las investigaciones y avanzar en la desarticulación de esta red criminal que aquejaba a los pequeños y grandes comerciantes del popular mercado.

Este operativo representa un golpe significativo a la extorsión sistemática que afectaba la economía de la zona y la seguridad de cientos de empresarios y trabajadores, quienes veían afectadas sus actividades por el control y la violencia ejercida por estos grupos ilegales.