Los Pinos, una vez considerada una pujante zona industrial en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, muestra hoy un semblante de abandono y deterioro.

La entrada al sector, Avenida 5, se encuentra completamente inundada por botes de aguas negras y blancas, mientras que los baches en sus calles forman verdaderos cráteres que dificultan el tránsito vehicular.

Los pocos empresarios que resisten en la zona hablan con preocupación de la realidad diaria, según, las calles intransitables limitan la llegada de clientes y proveedores, y el mal estado de los servicios básicos, como el alumbrado público, deja las noches en una completa oscuridad propicia para la delincuencia.

“Las calles son bocas de lobo en la noche”, comenta un dueño de negocio, quien además señala los constantes robos de cables, lámparas y otros objetos de valor.

Además del abandono municipal, señalan que la maleza crece sin control, y los botes de agua favorecen el deterioro constante del pavimento.

El cruce entre la calle 5 y la entrada hacia Barrio Nuevo Tricolor es uno de los puntos más críticos, donde la falta de mantenimiento lleva a una situación insostenible.

Este relato se mezcla con el esfuerzo de quienes intentan mantener las puertas abiertas en este espacio económico vital, que alberga talleres de metalmecánica, hoteles, depósitos de alimentos, y medios de comunicación, entre otros.

Afectados lamentan la falta de coordinación entre autoridades, así como la apatía empresarial en mantener los espacios limpios y seguros.

Los llamados a la alcaldía, Corpoelec y a la gobernación para el restablecimiento de servicios y erradicación de maleza se multiplican, esperando que esta zona industrial recobre la vitalidad que alguna vez tuvo.