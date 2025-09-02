Considerando que es uno de los jugadores más queridos entre sus compañeros en el clubhouse de los Astros, el regreso del derecho venezolano Luis García a un montículo de Grandes Ligas por primera vez en 28 meses fue recibido con orgullo y alegría en casi todos los rincones de Daikin Park.

El mánager de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, le dio un abrazo a García en el clubhouse después del juego y le dijo que estaba orgulloso de él, mientras que José Altuve sonrió al hablar sobre la apertura de su compatriota.

En las gradas, la madre y el hermano de García también lo observaban, y compartieron la satisfacción de ver culminado un proceso de dos años de trabajo tras la cirugía Tommy John y un par de retrocesos en su recuperación.

García, lanzando por primera vez desde el 1ro de mayo de 2023, limitó a los Angelinos a tres carreras y tres hits en seis innings para apuntarse la victoria en el triunfo de los Astros por 8-3 el lunes, resultado que les permitió dividir la serie de cuatro juegos. García dijo que su regreso fue el final de un camino “difícil” y “largo”.

“No estaba nervioso, pero sí tenía emociones”, confesó García. “Estaba tratando de mantener la calma”.

Y lo logró durante 79 lanzamientos, ponchando a seis bateadores sin otorgar bases por bolas. Retiró a los primeros nueve bateadores del juego y a los últimos siete que enfrentó, permitiendo tres carreras en el cuarto inning: un jonrón en solitario de Zach Neto y un cuadrangular de dos rayitas de Joe Adell.

“Sólo verlo salir al montículo y competir, ver la sonrisa en su rostro… estoy orgulloso de él”, dijo Espada. “Trabajó muy duro para llegar hasta este punto. Creo que lanzó muy bien. Usó el cutter (recta cortada), elevó la recta cuando fue necesario. Fue muy eficiente cuando evitó el centro del plato”.

Con una acción de brazo que parecía más corta, la velocidad de García bajó notablemente en comparación con 2023: 3.3 mph menos en su cutter y 2.9 mph en su curva y sweeper. Sin embargo, se apoyó mayormente en su recta de cuatro costuras, que promedió 92.7 mph –1.3 mph más lenta que su promedio anterior.

“Para mí, lanzó usando sus fortalezas: el cutter y el comando de la recta”, comentó Espada. “… Creo que la ejecución, el plan de juego y el hecho de que, tras dos años sin lanzar, enfrentó una alineación muy buena y completó seis innings… Me quito el sombrero ante él”.

García no se mostró preocupado por la baja en su velocidad, algo que también se había visto durante sus aperturas de rehabilitación en las menores, y cree que mejorará con el tiempo. Además, admitió que es un lanzador diferente al de hace dos años.

“Mi mentalidad ha cambiado un poco”, afirmó García. “Creo que ahora soy más consistente en la zona. Sé que puedo hacer mi trabajo. Tengo que colocar mis lanzamientos en la zona. Sé que soy un competidor y sé que la velocidad volverá. Siento que puedo lanzar más fuerte, pero no quiero lastimarme el brazo ni nada por el estilo”.

Los Astros anotaron una carrera en cinco innings consecutivos ante el abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, comenzando con un tablazo en solitario del mexicano Ramón Urías en la segunda entrada. El sencillo impulsor de Carlos Correa en el quinto rompió el empate 3-3, y el dominicano Jeremy Peña agregó un doble remolcador en el sexto. Houston sumó tres más en el octavo episodio, coronado con un bambinazo de dos carreras de Altuve, su 24to de la temporada.

“Estoy muy feliz”, dijo Altuve. “Todo el equipo, toda la organización está feliz por [García]. Ha estado trabajando duro para volver a estar sano y ser parte del equipo nuevamente en el terreno. Es un gran compañero y hoy hizo un trabajo increíble. Nos dio la oportunidad de ganar”.

García se apoyó en compañeros como Altuve, además del cuerpo de instructores y los preparadores físicos, durante todo el proceso de rehabilitación. Sufrió un par de retrocesos importantes en el camino, pero los enfrentó con una sonrisa y una actitud positiva.

Todos los demás también sonreían con él el lunes.

“Es un muchacho fuerte, física y mentalmente, y llegar a este punto… no podría estar más orgulloso”, manifestó Espada. “Después del juego le di un gran abrazo y le dije: ‘Mira, no es fácil hacer lo que hiciste hoy’. Mucha gente empieza a dudar, a preguntarse si volverán a lanzar alguna vez, pero el hecho de que lo haya logrado hoy… estoy muy orgulloso de él”.