El nuevo cronista de Ciudad Guayana, Antonio Valdez Mederico, busca hacer entender a la juventud que no es Puerto Ordaz ni San Félix, es Ciudad Guayana la que tiene una historia fascinante.

«El sistema mundial ha hecho que los pueblos, incluyendo el nuestro, pierda la historia, que no la conozcamos y lo que no conocemos, no lo queremos. Lo ideal y lógico es que la población tiene que conseguir la institucionalidad del Estado y en este caso debe ser a través del Ministerio de Educación», declaró Mederico a Nueva Prensa Digital.

Agregó que, la Zona Educativa del estado Bolívar no tiene que velar solamente por la historia nacional, dado que existe una historia local muy rica que es desconocida para muchos.

“Por ejemplo, en Ciudad Bolívar se perdió el Castillo de San Gabriel, donde estuvo asediado el ejército español por Manuel Piar durante ocho meses, así que hay muchísimas historias”

Mederico señaló se encargará de buscar a esas personas que intentan dejar algo para la posteridad, debido a que la ciudad no cuenta con un espacio que permita mantener la historia viva, como los bustos de los héroes que estuvieron con Bolívar y Piar en la región, que no poseen un sitio donde ser ubicados e inclusive están comenzando a deteriorarse.

«Estamos en ese proceso, ya presentamos un presupuesto para lograr que se haga una refacción de esos bustos y se ubique en un sitio adecuado, así como construir en el mismo Cerro del Gallo, un espacio que permita crear una biblioteca, una convencional y digital para San Félix, porque las que hemos tenido aquí, han desaparecido», explicó.