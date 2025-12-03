El crucero de misiles guiados USS Gettysburg (CG-64) realizó en las últimas horas un amplio patrullaje alrededor de la isla La Orchila, en el marco de la Operación Lanza del Sur ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir a los carteles de droga en el Caribe.

De acuerdo con los registros de las plataformas MarineTraffic y VesselFinder, el buque de la clase Ticonderoga navegó este miércoles entre el archipiélago de Los Roques y La Orchila, una isla utilizada con frecuencia por el Ejecutivo venezolano.

Aunque el crucero dejó de aparecer en los sistemas terrestres de identificación automática (AIS), su posición sigue pudiendo ser rastreada vía satélite a partir de su última ubicación en altamar, reseña AlbertoNews.

Estados Unidos mantiene activa su vigilancia frente a las costas venezolanas, incluso cuando varios de sus buques de ataque —entre ellos el portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78)— realizan simultáneamente operaciones de reabastecimiento en las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Al igual que el USS Lake Erie (CG-70), desplegado recientemente en el Caribe, el USS Gettysburg pertenece a la clase Ticonderoga. Está equipado con el sistema de lanzamiento vertical Mark 41 VLS, capaz de disparar misiles de crucero Tomahawk para ataques terrestres o antiaéreos, y misiles SM-2MR/ER para defensa contra aeronaves o proyectiles antibuque.

Sus sistemas de sonar también resultan clave en misiones antisubmarinas destinadas a detectar e interceptar semisumergibles cargados con droga en aguas abiertas.