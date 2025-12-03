Alberto Gago, alcalde del municipio Simón Rodríguez, tuvo un accidente esta mañana del miércoles 3 de diciembre cerca de la Laguna de Unare, en la troncal 9, al oeste del estado Anzoátegui.

Fuentes extraoficiales indican que la camioneta que trasladaba al primer edil sufrió un vuelco por causas que, hasta el momento, permanecen bajo investigación. Aunque no existe una confirmación oficial, las primeras hipótesis en el lugar sugieren que el estado del pavimento, humedecido por las lluvias recientes, pudo haber sido un factor determinante en el siniestro.

Escolta herido

Se ha confirmado que, como resultado del incidente, uno de los escoltas que acompañaba al funcionario municipal resultó con lesiones. La magnitud de las heridas no ha sido especificada.

Equipos de emergencia y diversas autoridades ya se encuentran desplegados en el sitio para gestionar la situación y recabar datos. El hermetismo inicial es palpable, ya que se aguarda por un comunicado oficial que precise la condición de salud del alcalde Gago y del personal que lo asistía.

Se espera que en el transcurso de las próximas horas se emitan detalles concluyentes que pongan fin a la incertidumbre que ha generado este suceso en la opinión pública.