En la instalaciones del Colegio Iberoamericano este viernes, 5 de diciembre, comenzará el Modelo de Naciones Unidas (IAMUN) con la participación de 130 estudiantes de los colegios Los Próceres, Cimos, Loefling, Loyola, Monte Carmelo, Nazaret y Fe y Alegría.

La jornada, que se llevará a cabo hasta el 7 de diciembre, empezará desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde con varios recesos en el evento.

Sin embargo, los estudiantes deberán estar a las 8 de la mañana en la institución con el fin de que en esta hora, antes del inicio, los participantes puedan planificar alianzas, acuerdos y estrategias.

Durante los tres dias, los estudiantes inscritos se convertirán en diplomáticos internacionales para debatir temáticas globales, bajo un reglamento y normativas protocolares que manejan las organizaciones internacionales.

Normativas y reglamento que se regirá IAMUN

En un encuentro con los colegios participantes previo al evento, Rafael León, asesor académico de IAMUN, presentó las reglas que deberán los estudiantes seguirán durante el modelo de naciones unidas.

«Cuidar la vestimenta adecuada es fundamental. Está prohibido el uso de faldas por encima de la rodilla, escotes pronunciados y zapatos deportivos», señaló refiriéndose a las damas.

En el caso de los caballeros, dijo que estos deberán llevar traje completo, es decir, con una camisa, chaqueta y pantalón largo mientras se esté dando la actividad.

A su vez, apuntó que estará prohibido el uso de los celulares y aparatos electrónicos dentro del comité, no obstante, aclaró que el utilización de esto correrá por la autorización de la mesa directiva y será estrictamente para la redacción de documentos.

León puntualizó que no se pondrá ingresa bebidas ni alimentos en el salón, donde se realizará el comité, destacando que «solo se permitirá el consumo de agua dentro de los comités, proporcionaros por el staff, para resguardar los materiales y equipos».

Consideraciones especiales del modelo

El asesor académico dio a conocer unas consideraciones especiales, que deberán tomar en cuenta los comités, que están relacionados con el G7, CIJ y Crisis.

«El CIJ no redactará una resolución como en un comité tradicional, sino una sentencia. Y en Crisis, los delegados ya recibieron las directrices para manejar documentos públicos y privados durante el debate», explicó.

Para cerrar, Rafael León mencionó el sistema de amonestaciones y premiaciones.

«De una a tres amonestaciones afectan directamente la evaluación del delegado; después de la tercera puede considerarse la expulsión temporal o completa del comité, según la gravedad», detalló.

Mientras que sobre los reconocimiento, dijo que se entregaran al Mejor Delegación, Delegación Destacada, Mención Honorífica y la Delegación Destacada Global.