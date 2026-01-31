En el marco del 131 aniversario de la Cruz Roja Venezolana, la Filial Ciudad Guayana graduó a 21 nuevos voluntarios, quienes luego de un proceso de formación integral, obtuvieron su respectiva certificación para cumplir de ahora en adelante labores humanitarias en favor de los más vulnerables.

El sentido acto estuvo encabezado por la Dra. Patrizia Tibari, presidenta de la Junta de Gobierno de la Cruz Roja Ciudad Guayana, acompañada de Jarry Márquez, primer vicepresidente, Nilda Cedeño, segunda vicepresidenta, Yoledy Cedeño, directora de Voluntariado, Félix González, y José Gregorio Rojas, director operativo de esta Filial.

Tibari, expresó en su discurso que esta nueva promoción de voluntarios se ha ido adaptando a la nueva realidad «Estos voluntarios han tenido la oportunidad de ir a formarse con el Comité Internacional de la Cruz Roja, participar en actividades fuera de nuestra ciudad, lo que demuestra que el renacimiento del Movimiento Humanitario en el país, permite que todos sean incluidos», afirmó.

Igualmente, instó a los graduandos a mantener su voluntad de salvar vidas, aliviar el sufrimiento humano y apoyar a quienes más lo necesiten.

Formados integralmente

Por su parte, la directora de Voluntariado, Yoledi Cedeño, indicó que estos nuevos voluntarios atravesaron un proceso de formación integral que duró seis meses, donde pudieron conocer filosofía de la Cruz Roja, curso de primeros auxilios básicos, talleres de salud, de Búsqueda y Restablecimiento Familiar (RCF), salud mental, Acceso Más Seguro (AMS), seguridad operativa cursos de oratoria, fotografia humanitaria, comunicacion asertiva aunado al pensum determinado por la Dirección Nacional de Voluntariado.

«Hoy con mucha satisfacción quiero felicitar el esfuerzo, disciplina y voluntad de estos jóvenes y adultos que durante un semestre de clases, lograron obtener su certificación», comentó Cedeño.

Destacó además que, luego de recibir la certificación cada voluntario decidirá a que dirección quiere participar, entre ellas: Socorro, salud, Búsqueda y RCF, Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS), difusión y comunicación.

Prestos para salvar vidas

Asimismo, durante la actividad, la Junta de Gobierno, invitó a Karla Guzmán, Asesora de la Jefatura de la Sub- Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Puerto Ordaz y a la oficial de Campo en Cooperación, Gabriela Ruiz a sumarse al presidium y proceder a la entrega de una certificación a seis voluntarios, quienes aprobaron el curso de Atención Básica en Emergencia (BEC) Abordaje de Lesionados y Enfermos Agudos con altas calificaciones.

Por otro lado, el voluntario Esteban Jiménez, recibió de manos de las representantes del CICR, la certificación del curso de formadores en Atención Básica en Emergencia (BEC) Abordaje de Lesionados y Enfermos Agudos (TOT), que lo faculta para posteriormente a dictar esta inducción a sus compañeros del Ciudad Guayana y otras Filiales.

De esta forma, la Cruz Roja Ciudad Guayana, ratifica su compromiso de preparar generaciones de voluntarios que puedan actuar de forma eficiente en las labores humanitarias, las cuales van desde primeros auxilios hasta apoyo emocional, bajo nuestra lema ¡Ser mejores para servir mejor!.