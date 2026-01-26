Otros cuatro bancos han sido autorizados para operar en el sistema de subasta de divisas, coordinado por el Banco Central de Venezuela. Se trata de Banco Exterior, Bancaribe, Banco Fondo Común BFC y el Banco Venezolano de Crédito.

Estas entidades se suman a Banesco, Mercantil Banco Universal, BBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga, los cuales recibieron autorizaciones para vender, la semana pasada, divisas a sus clientes con cuentas en el exterior, hasta por un monto de 300 millones de dólares.

En el caso de las nuevas entidades incorporadas al sistema de subastas, aún no han recibido asignaciones para la comercialización de divisas y se encuentran en el proceso operativo con el ente emisor.

Estos nueve bancos concentraron, al cierre de diciembre de 2025, el 53% de los depósitos totales del sistema bancario y el 89,53% de las captaciones de la banca privada, por lo que cubren una proporción muy significativa de los depositantes de la banca nacional.

El sistema de subastas está diseñado básicamente para facilitar que empresas venezolanas con cuentas bancarias en el exterior reciban divisas para pagar a proveedores y otras acreencias, de manera que las entidades bancarias habilitadas deben contar con código de afiliación a la red interbancaria internacional SWIFT, la cual agrupa a más de 11.000 grupos financieros en más de 200 países.

Banca y Negocios también pudo conocer que pronto se agilizarán las asignaciones a personas naturales, a través de sus tarjetas internacionales prepagadas, por medio de las cuales se podrán pagar servicios o compras en línea, retirar efectivo en cajeros internacionales y pagar en cualquier lugar del mundo, con dicho instrumento.