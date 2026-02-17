Una violenta colisión frontal entre dos motocicletas ocurrió la mañana de este martes de carnaval en la Troncal 10, sector entre El Callao y Tumeremo, dejando como saldo cuatro heridos de gravedad.

Las víctimas, dos conductores y dos pasajeros, viajaban en las motos cuando, en una curva pronunciada, impactaron de frente. El choque las expulsó violentamente al pavimento. Supuestamente hay fallecidos, aunque el número exacto se desconoce por el momento.

Grupos de auxilio vial acudieron al sitio para estabilizar a los heridos y trasladarlos al hospital más cercano. Entre las víctimas destacan mineros, quienes venían de una de las minas de esta zona y se trasladaban a sus casas.

Policías de la Nacional de Tránsito investigan las causas, que podrían incluir exceso de velocidad y falta de visibilidad en esta vía notoriamente peligrosa, con más de 15 accidentes fatales en 2025 en el sur de Bolívar, según el Observatorio Venezolano de Seguridad Vial. Autoridades llaman a la precaución en temporadas festivas como el Carnaval.