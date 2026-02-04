El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, negó este martes en entrevista con EFE que La Habana diseñe con Estados Unidos una mesa de negociación, aclarando que solo se han «intercambiado mensajes» desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

«Sería un error decir que se está diseñando una negociación porque ese diálogo no se ha empezado», afirmó De Cossio, descartando contactos indirectos vía México o El Vaticano. Contrastó así con declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha mencionado un diálogo a alto nivel. «Cuba tiene razón legal y moral frente al asedio petrolero, y disposición a dialogar seriamente, con respeto a la igualdad soberana», sostuvo.

El diplomático delimitó temas excluidos: reformas políticas/económicas —»igual que no discutiríamos la Constitución de EE. UU.» — y excarcelaciones de presos, sin vínculo con el bloqueo. Rechazó analogías con la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez, negando fraccionamientos internos o cesiones ante presiones.

Ante opciones limitadas, anunció para «próximos días» un plan de contingencia y «reorganización muy difícil» para el Gobierno y la población, con preparación para «defenderse de una agresión militar». «EE. UU. debe comprender el peligro; no es sencillo atacar Cuba», advirtió, aspirando a que Washington «se llame a conciencia» y evite escaladas extremas.