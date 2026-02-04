El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este lunes a la comunidad internacional a garantizar plenamente los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación, y a actuar con claridad para lograr una paz justa y duradera.

En la apertura del Comité sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Guterres defendió la solución de dos Estados —Israel y un Palestina soberano, democrático y contiguo, con Gaza integrada y Jerusalén Este como capital de ambos en fronteras de 1967—. Apoyó la Alianza Global por la Solución de Dos Estados, lanzada en septiembre de 2024, como marco viable.

«Es hora de actuar para respetar esos derechos y alcanzar la paz», enfatizó, alertando que Gaza vive una situación «peligrosamente frágil» tras el alto el fuego de octubre, con más de 500 palestinos muertos por ataques israelíes y destrucción de infraestructuras.

Guterres urgió cumplir el cese al fuego, máxima contención y paso «rápido y sin restricciones» de ayuda humanitaria vía Rafah, condenando suspensiones de oenegés como obstáculo vital. Reiteró respaldo a UNRWA frente a leyes israelíes que la dificultadan y demoliciones en Jerusalén Este: «Instalaciones de la ONU son inviolables».

En Cisjordania, denunció en 2025 la expansión de asentamientos ilegales, demoliciones, desplazamientos y violencia de colonos que afectó a más de 37.000 palestinos.