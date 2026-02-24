Lo que comenzó el pasado 15 de noviembre de 2025 como una nueva oportunidad para las letras nacionales, entra ahora en su fase crítica.

La Asociación Civil Buscadores de Libros se prepara para concluir la recepción de obras de la décima edición del concurso «Descubriendo Poetas» 2025-2026.

Con una trayectoria que inició en 2016 en Ciudad Guayana, este certamen busca cerrar su décimo aniversario con una participación masiva de jóvenes que utilizan la poesía como una herramienta de transformación social.

Última oportunidad para postularse

Los escritores venezolanos de entre 15 y 25 años tienen hasta el próximo 15 de marzo de 2026 para enviar sus propuestas. El desafío técnico no es menor: un poemario inédito de entre 10 y 15 textos que no supere las 20 páginas.

La libertad temática sigue siendo el gran atractivo de esta convocatoria, permitiendo que la voz de la juventud venezolana se exprese sin ataduras, siempre que cumpla con el rigor formal de la letra Times New Roman 12 y el interlineado 1.5 en formato PDF.

Recordatorio de envío y anonimato

Para garantizar la transparencia que ha caracterizado al concurso durante una década, el envío debe hacerse bajo seudónimo al correo [email protected].

Es vital que los participantes adjunten dos archivos: uno con la obra literaria y otro con sus datos de identificación y contacto. Además, la organización recuerda que es requisito obligatorio seguir sus cuentas oficiales en Instagram y X (@Buscandolibros y @DescubriendoPoetas) para validar la participación.

El veredicto en una fecha emblemática

Una vez cerrada la recepción, el jurado (compuesto por expertos y literatos de renombre) evaluará las obras para emitir su fallo el 23 de abril de 2026, en el marco del Día Internacional del Libro y del Idioma.

Finalmente, el sucesor de Kesarted Aer (ganador 2024-2025 de Descubriendo Poetas) recibirá no solo un premio en metálico y un trofeo, sino la oportunidad de ver su obra publicada en formato digital, sumándose a la prestigiosa lista de autores que han marcado la historia de este concurso en sus diez años de existencia.