La Oficina Regional de Cultura y Extensión de UNEXPO de Puerto Ordaz se complace en anunciar una clase abierta especial titulada «Su origen e importancia y Técnicas para frases coreográficas», en el marco del Día Internacional del Badarón.

Este evento, que promete ser una inmersión profunda en la cultura del calipso, se llevará a cabo el jueves 26 de febrero a las 10:00 am en la Sala Abierta Antonio Villasmil, ubicada en las instalaciones de UNEXPO.

La iniciativa busca no solo celebrar una fecha significativa, sino también educar a la comunidad sobre la riqueza cultural y las expresiones artísticas asociadas al calipso.

La entrada a esta clase abierta será libre, permitiendo el acceso a un amplio público interesado en la danza y la música tradicional.

Rebeca Zerpa al frente de la enseñanza

La facilitadora de esta clase abierta será Rebeca Zerpa, reconocida Directora de Danza Wadara. Su participación garantiza una sesión enriquecedora, donde los asistentes tendrán la oportunidad de aprender de una experta en la materia.

Zerpa compartirá sus conocimientos sobre el origen del calipso, desglosando su evolución y la importancia que ha adquirido a lo largo del tiempo como manifestación cultural.

Además, la clase abordará aspectos prácticos, ofreciendo «Técnicas para frases coreográficas», lo que permitirá a los participantes no solo comprender la teoría, sino también experimentar la danza de manera activa.

Por supuesto, la experiencia de la Directora de Danza Wadara será clave para transmitir la pasión y el ritmo inherente al calipso, haciendo de esta clase una oportunidad única para el aprendizaje y la apreciación artística.

Una invitación a la comunidad

Este evento representa una valiosa oportunidad para la comunidad de Puerto Ordaz y sus alrededores de acercarse a una expresión cultural vibrante y llena de historia. La UNEXPO, a través de su Oficina Regional de Cultura y Extensión, reafirma su compromiso con la difusión del arte y la cultura, ofreciendo espacios de aprendizaje y disfrute para todos.

La clase abierta «Al Ritmo del Calipso» es una invitación a sumergirse en los sonidos y movimientos de esta tradición, a comprender su significado y a participar activamente en su celebración.

Finalmente, la entrada libre facilita que un mayor número de personas pueda asistir y beneficiarse de esta propuesta cultural, enriqueciendo el panorama artístico de la región.