La Sala de Arte Sidor será el epicentro de una significativa celebración del Día del Cine Venezolano el próximo 25 de febrero de 2026.

Este evento, que promete ser una jornada cultural enriquecedora, ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de producciones nacionales, tanto en formato de cortometraje como de largometraje, con entrada libre para todos los asistentes.

La iniciativa busca fomentar el aprecio por el cine venezolano y brindar un espacio para el diálogo y la reflexión en torno a las obras presentadas.

Estreno y debate: «Conexión en Navidad»

La programación dará inicio con el estreno del cortometraje titulado «Conexión en Navidad». Esta obra cinematográfica ha sido dirigida por el talentoso dúo conformado por Yluhibeth Ortíz y Fabiana González.

Tras la proyección de «Conexión en Navidad», Ramiro Mendoza, director de la Fundación Cine de Guayana, dirigirá un foro abierto al público.

Este espacio de discusión permitirá a los asistentes profundizar en los temas abordados por el cortometraje, compartir sus impresiones y dialogar con expertos sobre la producción y el contexto de la obra.

Por supuesto, la participación de Ramiro Mendoza asegura un análisis perspicaz y una moderación que enriquecerá el intercambio de ideas.

Clásico del cine venezolano: «Desnudo con Naranjas»

Continuando con la celebración, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de la proyección del largometraje «Desnudo con Naranjas». El reconocido director Luis Alberto Lamata dirigió esta destacada película, consolidándose como una figura clave del cine venezolano.

La inclusión de esta obra en la programación subraya la intención de ofrecer una muestra diversa del cine nacional, abarcando tanto nuevas producciones como títulos ya consolidados.

Al igual que con el cortometraje, la proyección de «Desnudo con Naranjas» estará seguida de un foro. En esta ocasión, el foro será dirigido por J. Gregorio Maita, quien guiará la conversación y el análisis de la película, permitiendo a los espectadores explorar sus complejidades narrativas y temáticas.

Un encuentro cultural abierto a todos

La jornada cinematográfica se llevará a cabo en la Sala de Arte Sidor, con un horario de inicio programado para las 2:00 PM. La entrada libre es un aspecto fundamental de este evento, ya que busca democratizar el acceso a la cultura y al cine venezolano, invitando a toda la comunidad a participar.

Finalmente, la Sala de Arte Sidor se consolida así como un espacio vital para la promoción de expresiones artísticas y el encuentro ciudadano en torno a ellas.