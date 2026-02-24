El ingeniero forestal Álvaro Zambrano ha encendido las alarmas sobre la realidad climática del país tras la publicación de una reciente investigación que documenta la evolución térmica en el territorio nacional.

Durante una entrevista concedida al programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, el experto reveló que Venezuela ha registrado un ascenso sostenido de la temperatura de 1,8 °C por cada siglo, una cifra que, aunque parezca marginal, ya está desencadenando consecuencias críticas en los ciclos biológicos y económicos.

Alteración de los ciclos fisiológicos

Zambrano enfatizó que este incremento no es una simple estadística meteorológica, sino un factor que ha comenzado a alterar los procesos fisiológicos de plantas y animales. Esta ruptura del equilibrio natural no solo afecta la biodiversidad, sino que golpea directamente a sectores estratégicos de la economía venezolana.

«Lo que percibimos como un calor sofocante es, en realidad, una pérdida acelerada de humedad tanto en el cuerpo como en el ambiente. Las plantas tienen umbrales críticos; por encima de los 30 °C, sus procesos se ralentizan y la producción agrícola disminuye drásticamente», advirtió el ingeniero.

El ciclo del agua en riesgo

Uno de los puntos más preocupantes de la investigación de Zambrano es el aumento de la evapotranspiración, un fenómeno que interrumpe el ciclo hidrológico natural. Esta dinámica provoca una disminución progresiva en los niveles de los embalses, lo que, sumado a la proliferación de algas por las altas temperaturas, compromete seriamente la calidad del agua para el consumo humano y el riego.

Hacia un modelo de fertilidad natural

Ante este escenario, el especialista propone una transición urgente hacia la recuperación de la fertilidad natural del suelo. Según Zambrano, devolverle al terreno su capacidad de retener nutrientes y agua es la única vía para garantizar el crecimiento vegetal y la seguridad alimentaria.

El experto concluyó que la lucha contra el calentamiento global en Venezuela ha dejado de ser una preocupación puramente ambiental para convertirse en una variable financiera determinante: sin suelos sanos y temperaturas controladas, la viabilidad económica del campo venezolano está en riesgo.