Investigadores de la Universidad de Waterloo presentaron este martes un avance revolucionario que utiliza bacterias «ingenierizadas» para combatir tumores desde su núcleo.

Esta técnica se enfoca en atacar el microambiente tumoral donde los tratamientos convencionales suelen fallar debido a la falta de oxígeno, un factor que estas bacterias aprovechan para prosperar y actuar de manera focalizada.

El equipo, liderado por especialistas en bioingeniería, logró modificar genéticamente estas bacterias para que solo se activen al detectar una alta densidad de población celular.

Este proceso, conocido como quorum sensing, asegura que los microorganismos solo liberen su carga terapéutica cuando están agrupados dentro del tumor, evitando así cualquier daño colateral en los tejidos sanos del resto del cuerpo.

Uno de los mayores retos superados fue evitar que las bacterias murieran al entrar en contacto con zonas oxigenadas antes de llegar al centro del cáncer. Gracias a la ingeniería genética de precisión, ahora pueden navegar de forma segura por el torrente sanguíneo hasta localizar su objetivo, convirtiéndose en una herramienta de «cirugía biológica» a nivel microscópico nunca antes vista.

Este descubrimiento no solo es una victoria técnica, sino que plantea la misma disyuntiva estratégica que hemos visto en otros campos de la ciencia: la transición de fármacos químicos estáticos a terapias vivas y dinámicas.

La capacidad de «programar» la biología para curar enfermedades abre un debate necesario sobre la seguridad y el control de estos agentes biológicos dentro del organismo humano a largo plazo.

Se espera que este enfoque acelere los tratamientos para tumores sólidos difíciles de alcanzar, como los de páncreas o pulmón, que suelen ser resistentes a la radiación.

Con los datos presentados este 24 de febrero de 2026, la comunidad científica internacional vislumbra un futuro donde el cáncer deje de ser una sentencia de muerte para convertirse en una patología gestionable mediante la biotecnología avanzada.