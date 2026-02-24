El diputado y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Jorge Arreaza, detalló el procedimiento legal para optar a los beneficios de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

El trámite se fundamenta en el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal y garantiza una respuesta judicial en un plazo máximo de 15 días continuos.

En este sentido, el parlamentario hizo referencia a un flujograma publicado en su canal Instagram y que explica el procedimiento y los pasos que establece la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática para solicitar el beneficio, tal como se especifica a continuación:

1.Presentación de la solicitud

El interesado debe consignar su petición ante el tribunal que lleva la causa, específicamente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (Urdd). Según el artículo 7 de la recién promulgada ley, las personas que se encuentren fuera del país pueden realizar este paso a través de un apoderado legal. También están legitimados para solicitar el beneficio el Ministerio Público y la defensa técnica.

2. Evaluación del tribunal

Una vez recibida la solicitud, el juez examina el expediente para identificar la fase del proceso penal: control, juicio o ejecución. La autoridad debe verificar que los hechos imputados coincidan con los 13 supuestos de violencia política establecidos en el artículo 8 de la normativa.

3. Decisión judicial y efectos

Si la solicitud es procedente, el tribunal dictará el sobreseimiento de la causa con especial atención a los privados de libertad. Esta medida implica la extinción inmediata de la acción penal o de la pena impuesta. En casos específicos, se activará la vía de la Corte de Apelaciones para dictar una sentencia de reemplazo.

4. Recurso ante la improcedencia

Si el juez declara la solicitud improcedente, deberá hacerlo mediante razones jurídicas fundadas. Ante esta negativa, el ciudadano mantiene su derecho a apelar la decisión ante las instancias superiores. Todo este ciclo, desde la recepción hasta la sentencia definitiva, debe completarse en el lapso de dos semanas.

Canales de consulta

La Comisión Especial habilitó el correo electrónico [email protected] para atender dudas y procesar información complementaria.

Arreaza enfatizó que el sistema de justicia se mantiene en guardia permanente para agilizar estos expedientes y consolidar la paz social.