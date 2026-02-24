El exgeneral Hugo «El Pollo» Carvajal, quien fuera jefe de inteligencia durante el mandato de Hugo Chávez, recibirá su sentencia definitiva el próximo 16 de abril en un tribunal federal de Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein confirmó este martes, mediante un breve archivo judicial, que la audiencia se llevará a cabo a las 10:00 hora local, postergando así un proceso que ha captado la atención internacional por sus implicaciones políticas y criminales.

Originalmente, la lectura de la sentencia estaba programada para el pasado lunes; sin embargo, las condiciones climáticas extremas obligaron al cierre del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Robert Feitel, miembro del equipo legal de Carvajal, explicó que la tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos fue el motivo de este nuevo retraso en un caso que ya ha sumado varios aplazamientos previos.

Cargos y contexto legal

A sus 65 años, Carvajal enfrenta un panorama legal severo tras haberse declarado culpable en junio pasado por cargos de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de las FARC, importación de cocaína y delitos relacionados con la posesión y conspiración con armas de fuego. Debido a la gravedad de estas admisiones, el venezolano podría ser condenado a una pena máxima de cadena perpetua.

Este proceso se enmarca en una ofensiva judicial iniciada por Estados Unidos en 2020, cuando se imputó a figuras clave del gobierno venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, bajo acusaciones de conspiración narcoterrorista.

Actualmente, Maduro permanece bajo custodia en una prisión federal neoyorquina junto a su esposa, Cilia Flores, enfrentando cargos similares.

Cooperación y trayectoria

En un intento por influir en su destino judicial, «El Pollo» dirigió una carta al presidente Donald Trump en diciembre, detallando los presuntos vínculos entre Maduro y el «Cartel de los Soles» y manifestando su disposición para colaborar con las autoridades estadounidenses.

Cabe recordar que Carvajal posee un conocimiento profundo de las estructuras de poder en Venezuela, habiendo liderado la inteligencia militar entre 2004 y 2011, antes de dirigir la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo en 2012 y desempeñarse posteriormente como diputado oficialista.