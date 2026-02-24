La Vinotinto Femenina afronta este miércoles una jornada definitiva en el Sudamericano Sub-20. Tras un hexagonal de alta intensidad en Paraguay, la Vinotinto llega a esta cuarta fecha con la obligación de sumar ante Colombia para mantener vivo el sueño de clasificar al Mundial de Polonia, que se celebrará en septiembre.

Con Brasil y Ecuador ya clasificados, solo quedan dos boletos en disputa para la cita mundialista.

Reto ante un rival conocido

El escenario de esta batalla será el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional buscarán revertir el antecedente de la fase de grupos, donde las «cafeteras» se llevaron el triunfo por la mínima (1-0).

Actualmente, Venezuela ocupa la cuarta posición con dos puntos, superando a Colombia y Argentina, lo que le otorga una ligera ventaja estratégica: un triunfo dejaría a las venezolanas a un paso de la clasificación y, simultáneamente, eliminaría las aspiraciones de su rival directo.

Claves del encuentro

Para la Vinotinto, la solidez defensiva será vital frente a una Colombia que, si bien fue líder en la primera fase, atraviesa una severa crisis de cara al arco con apenas un gol anotado en el hexagonal.

Venezuela debe aprovechar este momento de vulnerabilidad de las neogranadinas para imponer su juego y escalar en la tabla, donde actualmente escoltan a Paraguay (4 puntos).

Panorama del Hexagonal Final

Mientras Venezuela se mide ante Colombia a las 8:00 de la noche (hora local), el resto de la jornada definirá el rumbo del torneo con Argentina enfrentándose a Paraguay y Brasil, que se verá la cara con Ecuador.

Las albicelestes llegan en una situación crítica. Tras ser líderes invictas en su grupo, se han desplomado en el hexagonal, marchando últimas con un diferencial de goles de -5. Por su parte, las paraguayas buscarán sellar su pase al Mundial ante su gente.

Por su parte, las amazónicas lideran con puntaje perfecto y buscan su undécimo título consecutivo. Ecuador intentará dar la sorpresa y arrebatarles el liderato.