La XLVI Campaña Caritas de Venezuela 2026, conocida como Campaña Compartir, adopta el lema «Sanar la herida, abrazar la vida», un llamado profundo a la sanación integral durante la Cuaresma que inició formalmente el miércoles de Ceniza, 18 de febrero.

Este lema, inspirado en el Evangelio de Juan 10,10 —»Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia»—, busca transformar los dolores personales y colectivos del pueblo venezolano en semillas de esperanza y resurrección pascual, trascendiendo la mera asistencia material hacia una restauración holística del ser humano en tiempos de adversidad nacional.

El obispo Carlos Alberto Cabezas, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Ciudad Guayana, destacó en rueda de prensa la relevancia de esta ruta cuaresmal, adaptada localmente en las 40 parroquias desde el kilómetro 70 hasta el kilómetro 88, al sur del estado Bolívar.

«Son momentos difíciles para nuestra región y el país; hemos sido llamados para sanar heridas profundas. Estas no se curan con colocar una curita superficial, sino de manera espiritual, con la ayuda de Dios y su hijo Jesucristo. Debemos acompañar a quienes padecen heridas invisibles, como la separación familiar por migración, la soledad de los ancianos, graves problemas sociales, duelos no resueltos y otras dolencias del alma que aquejan a nuestra gente», enfatizó el prelado.

El obispo Cabezas subrayó que los mortales, es decir, todos los seres humanos, están llamados a vivir en plenitud divina, y que el lema «Sanar la herida, abrazar la vida» no surgió de la nada, sino de una observación atenta de la realidad venezolana, marcada por crisis económicas, sociales y emocionales. «Invitamos a la ciudadanía de Ciudad Guayana a integrarse a este proyecto colectivo y solidario. Entre todos, podemos ayudar a esas personas heridas a resurgir, fortaleciendo el tejido comunitario desde las parroquias hasta los barrios más vulnerables», aseguró con convicción.

Cuatro dimensiones de sanación

La campaña nacional propone una sanación estructurada en cuatro dimensiones fundamentales, aplicables en todo el país y adaptadas localmente: física, con atención prioritaria a los más vulnerables mediante programas de nutrición, salud básica y emergencias; psicológica, promoviendo la salud mental y emocional respaldada por datos científicos como los de PsicoData de la Universidad Católica Andrés Bello; espiritual, fomentando el reencuentro con la fe como fuente de esperanza y resiliencia a través de reflexiones bíblicas; y social, impulsando la solidaridad comunitaria para reconstruir lazos rotos y generar redes de apoyo mutuo.

Las 40 parroquias distribuidas en Puerto Ordaz, San Félix y municipios de la zona Sur del estado Bolívar, en sintonía con las más de 600 Cáritas parroquiales nacionales, asumen la responsabilidad de difundir la XLVI Campaña Caritas.

Para garantizar su efectividad, impartirán enseñanzas en misas dominicales, distribuirán folletos informativos en escuelas, universidades y sectores populares vulnerables, y organizarán dinámicas cuaresmales en comunidades. Este esfuerzo local se alinea con el llamado episcopal nacional a convertir el desierto cuaresmal en un camino hacia la Pascua de resurrección.

90% vulnerabilidad psicosocial

Además, el obispo indicó que, de acuerdo con estudios recientes de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, proyecto PsicoData, alrededor del 90% de los venezolanos presenta algún grado de vulnerabilidad psicosocial, con altos índices de estrés, ansiedad y duelo por pérdidas humanas y materiales.

Ante esta realidad alarmante, la Iglesia se prepara para aplicar «primeros auxilios para el alma», intervenciones breves pero poderosas de apoyo emocional y espiritual dirigidas a los feligreses en crisis inmediata.

Estas se despliegan a través de la Cartilla de Animación Pastoral y el Manual de Primeros Auxilios de la campaña, que incluyen talleres parroquiales con dinámicas específicas como la «Pausa del peregrino» —un ejercicio de reflexión guiada—, visitas domiciliarias realizadas por laicos capacitados en escucha activa y empatía, y gestos solidarios cotidianos en comunidades vulnerables, como rondas de oración compartida y acompañamiento fraterno para estabilizar el equilibrio afectivo y espiritual.