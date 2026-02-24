El cantante Julio Iglesias ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras las declaraciones de esta sobre una denuncia por presuntos abusos sexuales y laborales contra el artista que fue archivada por la Fiscalía.

En el escrito presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid, al que ha tenido acceso EFE, la defensa de Iglesias solicita un acto de conciliación —paso previo obligatorio a una querella por injurias y calumnias—.

En él, se exige que la ministra reconozca el daño causado, rectifique públicamente y abone una indemnización acorde a la difusión de sus palabras.

Motivos de la demanda

El abogado del cantante, José Antonio Choclán, señala que las declaraciones de Díaz vulneran el derecho a la presunción de inocencia, la intimidad y el honor de su cliente.

Los hechos se centran en dos intervenciones de la ministra los días 13 y 14 de enero. Una en la red social Bluesky, donde Díaz calificó de «escalofriantes» los testimonios contra el cantante, mencionando «abusos sexuales y situaciones de esclavitud».

Y la segunda, durante una entrevista en La Hora de la 1, la vicepresidenta afirmó que la investigación «daba terror» y que en el entorno de Iglesias se concentraban «todas las vulneraciones de los derechos humanos».

Argumentos jurídicos

La demanda subraya que un alto cargo del Estado no puede emitir «prejuicios de culpabilidad» tan contundentes, especialmente cuando el procedimiento ni siquiera llegó a la fase judicial.

El letrado argumenta que Díaz habría ignorado la directiva europea que prohíbe a las autoridades hacer referencias públicas a la culpabilidad de un investigado.

Además, destacó que las declaraciones se realizaron en un programa líder de audiencia (17,3 % de cuota de pantalla) y ante miles de seguidores en redes sociales.