La selección de Venezuela anunció la mañana de este martes tres nuevas sustituciones en su nómina para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los lanzadores derechos Luinder Ávila y Anthony Molina, junto al zurdo Christian Suárez, se integran al equipo en reemplazo de José Alvarado, Germán Márquez y Oddanier Mosqueda.

Germán Márquez, quien cumplió 31 años el pasado domingo, es la baja más reciente.

Según informó Fevebeisbol, su ausencia se debe a una decisión personal: el diestro se encuentra en medio de una competencia abierta por el último puesto en la rotación de los Padres de San Diego.

Tras diez temporadas con los Rockies de Colorado, Márquez busca asegurar su lugar en la organización californiana, con la que firmó por una zafra como agente libre.

Por otro lado, las ausencias de los siniestros Alvarado y Mosqueda se confirmaron tras el anuncio de la baja de Pablo López (quien se someterá a una cirugía Tommy John), la de José Alvarado, que no obtuvo la aprobación del seguro médico para participar, y Oddanier Mosqueda, quien sufrió una lesión en el codo de lanzar que lo mantendrá fuera de acción por varias semanas.

“Es una situación que escapa de mis manos y que me llena de tristeza. Tenía la ilusión de vestir nuevamente la camiseta de Venezuela”, expresó Alvarado en un comunicado.

Factor del seguro en el Clásico

La periodista Ivón Gaete, especialista en la cobertura de la selección en Estados Unidos, explicó que la compañía NFP (seguro independiente contratado por MLB y la MLBPA) es la encargada de evaluar a los jugadores.

Las primas del seguro varían según la magnitud del contrato del pelotero, especialmente si existen antecedentes de lesiones. Cualquier jugador con un historial médico «crónico» debe superar una revisión adicional a los exámenes físicos estándar del Spring Training para recibir el visto bueno.

Perfil de los nuevos convocados

De los tres lanzadores que se incorporan, Luinder Ávila y Anthony Molina ya cuentan con experiencia en las mayores.

Ávila debutó en 2025 con los Reales de Kansas City. Tuvo una actuación destacada como relevista con una efectividad de 1.29 y un WHIP de 0.93 en 14 entradas. Es considerado el 14° mejor prospecto de su organización.

Mientras que Molina ha lanzado las últimas dos campañas con los Rockies de Colorado. Acumula 52 presentaciones (50 como relevista) con una efectividad combinada de 6.96.

Por su parte, Christian Suárez es el único del grupo que aún no debuta en Grandes Ligas. Pertenece a los Dodgers de Los Ángeles, donde alcanzó el nivel Doble A con una efectividad de 3.38.

Recientemente destacó en la LVBP con los Tigres de Aragua.