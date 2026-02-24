Los San Antonio Spurs asaltaron este lunes el Little Caesars Arena al vencer por 103-114 a los Detroit Pistons, frenando en seco al equipo con el mejor récord de la liga. En un duelo que muchos ven como un anticipo de las finales, los Spurs demostraron que están listos para pelear por el título.

Dominio de la dupla Vassell-Wembanyama

El ataque de San Antonio fue liderado por un letal Devin Vassell, quien firmó 28 puntos tras un inicio perfecto desde el perímetro (3 de 3 en triples). Sin embargo, la figura central volvió a ser Victor Wembanyama: el francés no solo aportó 21 puntos y 17 rebotes, sino que dictó sentencia en defensa con 6 tapones.

Wembanyama sigue consolidándose como el terror de la pintura, liderando la NBA con 121 bloqueos en la temporada, a pesar de haberse ausentado en 14 encuentros.

El quinteto titular se vio respaldado por la solidez de Julian Champagnie (17 puntos) y el joven Stephon Castle (16 puntos).

La victoria de los Spurs se cimentó en una defensa asfixiante que registró 11 tapones totales, ocho robos de balón y 15 pérdidas forzadas, que San Antonio canjeó por 21 puntos decisivos.

Esa presión defensiva anuló a la estrella local, Cade Cunningham, quien vivió una noche para el olvido. Atrapado constantemente por la marca de Castle y Wembanyama, Cunningham terminó con apenas 16 puntos y un alarmante 19,2% en tiros de campo (5 de 26).

Aunque Detroit dominó el juego interior (62-44 en puntos en la pintura) gracias al esfuerzo de Jalen Duren (25 puntos y 14 rebotes), la diferencia insalvable estuvo en el tiro exterior: Spurs con el 45 % en triples (18 de 40) y los Pistons 19,4 % en triples (7 de 36).

Panorama en la clasificación

Con este resultado, los Spurs (41-16) encadenan nueve victorias consecutivas —su mejor racha en siete años— y se colocan a solo 2.5 partidos de los Oklahoma City Thunder en la lucha por el Oeste. Por su parte, los Pistons (42-14) mantienen el liderato del Este, pero pierden el trono como el equipo con mejor porcentaje de victorias de toda la NBA.

Ambos titanes volverán a verse las caras el próximo 5 de marzo en San Antonio.