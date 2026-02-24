Jabari Smith dirigió este lunes con 31 puntos el triunfo 125-105 de los Houston Rockets contra los Utah Jazz, que reactivó a los texanos después de desperdiciar 18 puntos de ventaja en la última derrota contra los New York Knicks.

Smith conectó doce de sus 17 tiros de campo y seis triples y sumó nueve rebotes, tres robos y tres tapones a sus 31 puntos, en 33 minutos en pista.

Kevin Durant contribuyó en la victoria de Houston con un doble doble de 18 puntos y doce asistencias, mientras que Amen Thompson aportó veinte puntos y Alperen Sengun, 16 con nueve rebotes y nueve asistencias.

Los Rockets son cuartos en el Oeste con un balance de 35-21, mientras que los Jazz son decimoterceros (18-40).

Para los Jazz, Lauri Markkanen metió 29 puntos y Brice Sensabaugh sumó 26 saliendo del banquillo.

En los otros partidos disputados este lunes, los San Antonio Spurs asaltaron la Little Caesars Arena de Detroit al derrotar por 103-114 a los Pistons, el equipo más en forma de la liga, y dieron un golpe sobre la mesa en la carrera por el título.

Devin Vassell lideró a los Spurs en ataque con 28 puntos, después de empezar el partido con tres triples seguidos de tres intentos. Victor Wembanyama terminó con 21 puntos y 17 rebotes, mientras que Julian Champagnie aportó 17 puntos y Stephon Castle con 16.

Los Sacramento Kings, colistas del Oeste, sorprendieron a los Memphis Grizzlies (123-114) a domicilio, impulsados por 25 puntos de Russell Westbrook.

El español Santi Aldama estuvo de baja por séptimo partido consecutivo en los Grizzlies por un problema en la rodilla derecha.