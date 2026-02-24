El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de la ejecución de la Ley de Amnistía, admitió que, aunque este instrumento jurídico es un avance significativo, resulta «imposible» que logre resolver la totalidad de la crisis política en Venezuela.

Alcances y limitaciones de la ley

Arreaza señaló que una sola legislación no puede solventar la situación del país, pero insistió en que representa un «gran primer paso».

No obstante, reconoció que aún existen tareas pendientes en cuanto a las excarcelaciones y la revisión de expedientes judiciales.

Sobre los sectores que han quedado fuera del beneficio, el excanciller explicó que no es posible otorgar la amnistía de forma universal, aunque aseguró que se evaluarán otros casos bajo el «espíritu» de la norma.

La ley abarca 13 eventos específicos ocurridos en años distintos, dejando fuera diversos periodos entre 1999 y 2026.

Según la ONG Foro Penal, existen cerca de 185 militares presos (de un total de 600 presos políticos). Arreaza afirmó que la justicia militar anunciará medidas próximamente, sin ofrecer mayores detalles.

El diputado, quien prefiere el término «políticos presos», estimó que esta semana podrían producirse nuevas liberaciones basadas en los registros de la Fiscalía y el sistema penitenciario.

Uso de la «Ley contra el odio»

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la autocrítica sobre la Ley contra el Odio (vigente desde 2017). Arreaza reconoció que su aplicación no fue regular.

«Se ha aplicado a veces muy bien y a veces muy mal. No hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala», subrayó, refiriéndose a detenciones arbitrarias por mensajes privados.

A pesar de las críticas de diversas ONG que piden su derogación, el diputado defendió la normativa argumentando que ha «salvado vidas» al frenar amenazas y supuestos llamados al linchamiento contra figuras vinculadas al chavismo.

Excarcelados: medidas cautelares y ley de amnistía

Un total de 2.021 personas han sido excarceladas, pero con medidas cautelares, y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía, según dijo el lunes Arreaza.

Sin embargo, Foro Penal ha verificado desde el 20 de febrero, un día después de la aprobación de la Ley de Amnistía, hasta este martes a las 9.10 hora local (13.10 GMT) un total de 109 liberaciones plenas.

Asimismo, ha confirmado 545 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de personas.